 Derbi öncesi 2 müjde birden – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Derbi öncesi 2 müjde birden

    Derbi öncesi 2 müjde birden

    Bordo-mavili takıma Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden geldi.

    Sakatlıkları olan Okay ve 'nın cumartesi günkü derbide forma giyeceği dile getiriliyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başakşehir karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Durica ve Okay'ın idmanlarda başladığına dikkat çekerek, "Okay koşulara, Durica takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun derbide takımda yer alabilecek duruma geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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