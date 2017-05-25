Birlik iftarı yapılacak

Bordo-mavili yönetim, camianın önde gelenleri ve taraftarlarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, birlik ve beraberliği artırmak adına yaklaşan Ramazan ayında bir yemek organizasyonu düzenlemeyi planladığı, bu doğrultuda da hazırlık yaptığı öğrenildi.