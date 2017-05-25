 Birlik iftarı yapılacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Birlik iftarı yapılacak

    Birlik iftarı yapılacak
    Bordo-mavili yönetim, camianın önde gelenleri ve taraftarlarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, birlik ve beraberliği artırmak adına yaklaşan Ramazan ayında bir yemek organizasyonu düzenlemeyi planladığı, bu doğrultuda da hazırlık yaptığı öğrenildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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