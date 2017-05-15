Hepsini kazanmalıyız
Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusu Olcay Şahan, kalan maçların hepsini kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Süper Lig'de 8 asisti olan 29 yaşındaki yıldız, "Avrupa kupalarına katılabilmemiz için bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunu başaracak gücümüz de var" dedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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