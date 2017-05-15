 Hepsini kazanmalıyız – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Hepsini kazanmalıyız

    Hepsini kazanmalıyız
    Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusu Olcay Şahan, kalan maçların hepsini kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Süper Lig'de 8 asisti olan 29 yaşındaki yıldız, "Avrupa kupalarına katılabilmemiz için bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunu başaracak gücümüz de var" dedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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