Hepsini kazanmalıyız

Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusu Olcay Şahan, kalan maçların hepsini kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Süper Lig'de 8 asisti olan 29 yaşındaki yıldız, "Avrupa kupalarına katılabilmemiz için bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunu başaracak gücümüz de var" dedi.