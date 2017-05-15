Fırtına düşüşe geçti
Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Avrupa şansını da zora soktu. Fırtına bu hedeften koparsa Avrupa kupalarına iki sezon ara vermiş olacak.
Ligin ikinci bölümünde en fazla (31) puan toplayan takımlar arasında yer alan bordo- mavililer, ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmedi, 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 5 haftada 5 puan toplayarak Avrupa yolunda önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken ilk 4 içinde kendine yer bulamadı. 48 puanlı Fırtına, averajla Antalyaspor'un önünde haftayı 5. sırada tamamladı.
İKİ SEZONLUK ARA
Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak. Geçen sezonu 40 puan ile 12. tamamlayan Karadeniz ekibi, 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edememişti. En son 2008-2009 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan ve ardından 7 sezondur aralıksız olarak Avrupa'da boy gösteren bordo-mavililer, geçen sezon Avrupa'da yer alamamıştı.
9. KEZ PUAN KAYBETTİ
Fırtına lig tarihi boyunca Adanaspor ile deplasmanda 19 maça çıktı. Bu maçlarda 10 kez kazanan Fırtına, 5 beraberlik 4 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de en son 2003-04 sezonunda karşılaşmış Trabzonspor sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 almıştı.
YENİDEN ÇIKIŞ MAÇI
Son haftalarda düşüş yaşamasına rağmen Avrupa kupaları hedefinden kopmak istemeyen bordo-mavililer için Medipol Başakşehir maçı yeniden çıkış anlamına geliyor. Ligin gidişatından çok kendilerinin durumunun önemli olduğunu belirten Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, şu an yaşadıkları durumun geçici olduğunu belirterek, "Adanaspor deplasmanındaki beraberlik hepimizi gerçekten çok üzdü. İkinci yarıdaki çıkış sonrası beklentiler ciddi şekilde artmıştı ama şu an bulunduğumuz konum hoş değil. O yüzden vakit kaybetmeden Başakşehir maçına odaklanmak zorundayız" diye konuştu.
İKİ SEZONLUK ARA
Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak. Geçen sezonu 40 puan ile 12. tamamlayan Karadeniz ekibi, 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edememişti. En son 2008-2009 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan ve ardından 7 sezondur aralıksız olarak Avrupa'da boy gösteren bordo-mavililer, geçen sezon Avrupa'da yer alamamıştı.
9. KEZ PUAN KAYBETTİ
Fırtına lig tarihi boyunca Adanaspor ile deplasmanda 19 maça çıktı. Bu maçlarda 10 kez kazanan Fırtına, 5 beraberlik 4 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de en son 2003-04 sezonunda karşılaşmış Trabzonspor sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 almıştı.
YENİDEN ÇIKIŞ MAÇI
Son haftalarda düşüş yaşamasına rağmen Avrupa kupaları hedefinden kopmak istemeyen bordo-mavililer için Medipol Başakşehir maçı yeniden çıkış anlamına geliyor. Ligin gidişatından çok kendilerinin durumunun önemli olduğunu belirten Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, şu an yaşadıkları durumun geçici olduğunu belirterek, "Adanaspor deplasmanındaki beraberlik hepimizi gerçekten çok üzdü. İkinci yarıdaki çıkış sonrası beklentiler ciddi şekilde artmıştı ama şu an bulunduğumuz konum hoş değil. O yüzden vakit kaybetmeden Başakşehir maçına odaklanmak zorundayız" diye konuştu.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Fırtına düşüşe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.