İdmanda kahkaha sesleri
Teknik direktör Ersun Yanal, dünkü idmanda motivasyonu üst seviyeye çıkarttı. Oyuncularıyla yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam bire bir görüşmelerde yaptı. Moralleri yükseltecek idman temposu uygulayan Yanal, futbolculara neşe getirdi. Antrenmanda kahkaha sesleri yükseldi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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