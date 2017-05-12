 İdmanda kahkaha sesleri – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    İdmanda kahkaha sesleri

    İdmanda kahkaha sesleri
    Teknik direktör Ersun Yanal, dünkü idmanda motivasyonu üst seviyeye çıkarttı. Oyuncularıyla yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam bire bir görüşmelerde yaptı. Moralleri yükseltecek idman temposu uygulayan Yanal, futbolculara neşe getirdi. Antrenmanda kahkaha sesleri yükseldi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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