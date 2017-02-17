Yazıcı’ya özel ilgi
Teknik direktör Ersun Yanal, yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve gündem yaratan genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kaybetmemek için yoğun çaba harcıyor.
Oyuncusunun dış etkenlerden olumsuz etkilenmemesini isteyen tecrübeli teknik adam, Yusuf Yazıcı'ya özellikle hakkında yazılan abartılı haberlere kulak asmaması gerektiğini vurguladı. Bir anda parlayıp kaybolan birçok oyuncunun bulunduğunu Yazıcı'ya ısrarla hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Daha kat etmen gereken çok yol var. Önce verilen görevleri en iyi şekilde yapmalısın. Bunun için gösterdiğin çabanın farkındayım ve hep yanında olacağım. Uyarılarımı dikkate alırsan bu senin yararına olur" diyerek destek verdi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Yazıcı’ya özel ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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