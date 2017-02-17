 Yazıcı’ya özel ilgi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Yazıcı’ya özel ilgi

    Yazıcı’ya özel ilgi

    Teknik direktör , yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve gündem yaratan genç oyuncusu 'yı kaybetmemek için yoğun çaba harcıyor.

    Oyuncusunun dış etkenlerden olumsuz etkilenmemesini isteyen tecrübeli teknik adam, 'ya özellikle hakkında yazılan abartılı haberlere kulak asmaması gerektiğini vurguladı. Bir anda parlayıp kaybolan birçok oyuncunun bulunduğunu Yazıcı'ya ısrarla hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Daha kat etmen gereken çok yol var. Önce verilen görevleri en iyi şekilde yapmalısın. Bunun için gösterdiğin çabanın farkındayım ve hep yanında olacağım. Uyarılarımı dikkate alırsan bu senin yararına olur" diyerek destek verdi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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