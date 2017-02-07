 Tam isabet transferler – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Tam isabet transferler

    Tam isabet transferler
    Devre arasında 5 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferler önemli katkı sağladı. Sezon başında takıma gelen Castillo, ligin ikinci yarısında 2 gol kaydederken, devre arası transfer döneminde alınan oyunculardan sol bek Mas 1 gol, orta saha Olcay Şahan ise 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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