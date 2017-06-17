 Reyiz Göztepeli oluyor – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Reyiz Göztepeli oluyor

    Reyiz Göztepeli oluyor

    İsmi Galatasaray ile özdeşleşen ve sarı-kırmızılı taraftarların ‘Sabri Reyiz’ lakabını taktığı 32 yaşındaki ünlü sağbek oyuncusuna İzmir temsilcisi teklif götürdü

    Süper Lig'e yükselerek tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Göztepe, transferde flaş isimlere kanca atmaya devam ediyor. Sağ bek pozisyonu için Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'nı listesine alan Göz-Göz, bu kez sürpriz bir isme teklif götürdü. Göz-Göz'ün yeni sağ adayı ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan oldu. İsmi Galatasaray ile özdeşleşen ve sarı-kırmızılı taraftarların 'Sabri Reyiz' lakabını taktığı 32 yaşındaki ünlü sağbek oyuncusuna yönetim teklif götürdü. Sarı-kırmızılı ekip dışında Kayseri ve Bursaspor'un da ciddi olarak ilgilendiği Sabri'nin ise tercihinin İzmir'den yana olduğu öğrenildi. Göztepe yönetimi Sabri ile görüşme gerçekleştirirken taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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