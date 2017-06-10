A Milliler Kosova'ya hazırlanıyor

Slovenya'da 4 gündür kamp yapan ay-yıldızlı ekip, bu ülkedeki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı olarak Koper kentindeki Bonifika Stadı'nda yapılan idmana, aday kadrodaki tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, top kapma, sınırlı alanda taktik oyun ve orta-şut çalışmaları ile devam ettiği kaydedildi. İdmanın yenilenme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdiği belirtildi.

Hazırlıklarının Slovenya ayağını tamamlayan A Milli Takım kafilesi, yarın İtalya'daki Trieste Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket edecek. Milliler, ardından otobüs ile karşılaşmanın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Türkiye Futbol Direktörü Terim, karşılaşmanın yapılacağı Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, basın toplantısından sonra Kosova maçının son provasını yapacak.