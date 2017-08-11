Açılışı Başakşehir yaptı

Süper Lig'de 68 günlük hasret sona erdi ve 2017-18 futbol sezonu M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Bursaspor'u 1-0 mağlup etti ve lige 3 puanla merhaba dedi.

Abdullah Avcı'nın ekibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Eljero Elia attı.

SÜPER LİG'DE AÇILIŞ ELİA'DAN

11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adebayor'un sert şutunda top auta çıktı. 17. dakikada ceza sahası içi altıpas noktası üzerinde topla buluşan Adebayor'un şutunda kaleci Harun gole izin vermedi.



Süper Lig'de sezonun ilk golü, ligin yeni yıldızı Eljaro Elia'dan geldi. 21. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın ortasında Elia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

WİLLİAM EKONG ÇİZGİDEN ÇIKARDI

54. dakikada Başakşehir atağında risk alarak kalesinden çıkan Bursaspor kalecisi Harun Tekin, ceza sahası dışında topu kaptırdı. Sonrasında topla ilerleyen Adebayor'un şutunu Bursaspor'dan Ekong çizgiden çıkardı.

BURSASPOR BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI

Konuk ekip Bursaspor en tehlikeli pozisyonunu 66. dakikada yakaladı. Medipol Başakşehir'in dengesiz yakalandığı pozisyonda Batalla'nın soldan ceza sahasına paralel pasında Kubilay Kanatsızkuş topu ıskalayınca yeşil-beyazlılar beraberlik fırsatını tepti.

Kalan dakikalarda 2 takımın atakları da skoru değiştirmeyince Medipol Başakşehir karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.





AVCI'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında iki maçta da sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu'nun yerine yeni transferlerinden Gökhan İnler'i sahaya sürdü.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.





- VOLKAN BABACAN DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

Turuncu-lacivertli takımın milli kalecisi Volkan Babacan, doğum gününde Bursaspor karşısında sahaya çıktı.

A Milli Takım formasını da giyen Volkan, 29. yaş gününde turuncu-lacivertli takımın kalesini korudu.

Medipol Başakşehir'in Bursaspor'dan transfer ettiği kaleci Mert Günok ise yedekler arasında yer aldı.

- LE GUEN İLK RESMİ MAÇINDA

Bursaspor'un takımın başına getirdiği Fransız teknik direktör Paul Le Guen, ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı.

Yeşil-beyazlı takım Le Guen yönetiminde oynadığı 3 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

- BURSASPOR'DA 5 İSMİN İLK HEYECANI

Yeşil-beyazlı takımın Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, 5 yeni transferini Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.

Le Guen, Bursaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Agu ve Badu'ya ilk 11'de şans verdi. Bu beş oyuncu, bir resmi maçta ilk kez yeşil-beyazlı forma ile sahaya çıktı.

- SEZONU YİNE BURSASPOR AÇTI

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Süper Lig'de sezonun ilk maçını oynadı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ilk maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

- 21 KİŞİLİK KADROLAR

Yeni alınan karar doğrultusunda takımlar ilk kez yedek kulübesinde 7 yerine 10 oyuncu bulundurabildi.

Medipol Başakşehir ve Bursaspor maç kadrosunu 21 kişiden oluşturdu.

- Mircea Lucescu tribünde izledi

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan sezonun ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Toplam 17 bin 500 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 6 bin taraftar tribünde yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 400 Bursasporlu taraftar da tribünde kendilerine ayrılan yerde takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu da maçı izleyenler arasında yer aldı.