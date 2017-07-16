İşte Cengiz'in ilk açıklamaları
Roma’nın yeni transferi milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.
Birçok lig gibi Serie A'yı da takip ettiğini belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Başakşehir de elemelerde yer alıyor. Onlara karşı oynamak isterim" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, Roma Sportif Direktörü Monchi'yi daha önce bildiğini ve çok sayıda oyuncu keşfettiğini belirtti. Cengiz, Roma'daki hedefinin ise ilk 11'de oynamak olduğunu ifade etti.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:51
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Günay pazarlığı
Toplam 7
Yorum
öğretici hakan 7 milyona yeni aldığınız maicon dan daha iyi ve yürekten oynar ona ihtiyaç var ! muhteşem bir başka transferiniz olan donku verin !
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 18
Yorum
db Her iste bir hayir vardir. Yasin bu gidisle Gomis ve Belhandayida Futbola küstürür. Olur olmaz yerlerden daglara taslara, kendine oynuyor.
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 7
Yorum
TS Bongonda , Yusuf Erdoğan'ın kramponunun çivisi olamaz. Niye aldınız? Yazık çok yazık..
İşte Cengiz'in ilk açıklamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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