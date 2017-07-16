 İşte Cengiz'in ilk açıklamaları – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    İşte Cengiz'in ilk açıklamaları

    İşte Cengiz'in ilk açıklamaları

    ’nın yeni transferi milli futbolcu , İtalyan ekibine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

    Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan mili futbolcu Cengiz Ünder, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. 'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ünder, "Teknik açıdan iyi, tempolu ve top sürme becerisine sahip bir takım oyuncusuyum. Fiziksel olarak kendimi geliştireceğim" diye konuştu.

    Birçok lig gibi Serie A'yı da takip ettiğini belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Başakşehir de elemelerde yer alıyor. Onlara karşı oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

    Genç oyuncu, Roma Sportif Direktörü Monchi'yi daha önce bildiğini ve çok sayıda oyuncu keşfettiğini belirtti. Cengiz, Roma'daki hedefinin ise ilk 11'de oynamak olduğunu ifade etti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:51
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