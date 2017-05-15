Neymar varsa sorun yok!
Barcelona, Neymar'ın yıldızlaştığı maçta Las Palmas'ı 4-1 yenerek Şampiyonluk umutlarını diri tuttu.
İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Barcelona, hiçbir iddiası bulunmayan Las Palmas'a konuk oldu. Katalan ekibi üstün götürdüğü maçta Neymar ile öne geçti. 25'te gelen golden iki dakika sonra 27. dakikada Suarez farkı ikiye çıkaran golü attı.
Devreye 2-0 geride giren ev sahibi ekip, 63'te Bigas ile farkı bire indiren golü buldu. Bu golden sonra sahneye çıkan Neymar, 67 ve 71. dakikalarda iki gol daha atarak gecenin yıldızı oldu. Barcelona mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 87 puanla bir maç eksiği olan Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü. Las Palmas ise 39 puanla 14. sırada yer aldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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