Rakip aranıyor!
İkinci yarıda Gomis ile bulduğu gollerle sonuca giden sarı-kırmızılı ekip, son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’a 8, Fenerbahçe’ye 11 ve Trabzonspor’a tam 13 puan fark attı
FENERBAHÇE'YE MESAJ
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve puanını 22'ye çıkardı. Atiker Konyaspor ise 5. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. En yakın rakibine 8 puan fark atan Cimbom, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi ezeli rakibine de korku saldı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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