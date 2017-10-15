 Rakip aranıyor! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Rakip aranıyor!

    Rakip aranıyor!

    İkinci yarıda Gomis ile bulduğu gollerle sonuca giden sarı-kırmızılı ekip, son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’a 8, Fenerbahçe’ye 11 ve Trabzonspor’a tam 13 puan fark attı

    Galatasaray engel tanımıyor. Yeni transferleriyle Süper Lig'e süper bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Atiker Konya'yı da kurbanları arasına ekledi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı. İlk yarıda etkili olamayan Cimbom, 54. dakikada Bafetimbi Gomis ile aradığı gole ulaştı. Fransız yıldız 77. dakikada da kendi çabasıyla kazandığı penaltı atışını gole çevirdi ve skoru ilan etti: 2-0.

    FENERBAHÇE'YE MESAJ
    Galatasaray, bu galibiyetle birlikte 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve puanını 22'ye çıkardı. Atiker Konyaspor ise 5. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. En yakın rakibine 8 puan fark atan Cimbom, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi ezeli rakibine de korku saldı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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