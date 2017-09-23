"Bu takımın liderisin"
Faslı yıldızla özel bir görüşme yapan Hırvat teknik adam, “Senden memnunum. Sahada rahat ol. Pas iste, şut çek. İstediklerini özgürce yap. Bu takımın lideri sensin” dedi
Sarı-kırmızılı takımda henüz tam olarak beklenen seviyeye ulaşamayan Younes Belhanda'ya teknik heyetten tam destek geldi. İlk 5 haftada 1 gol, 2 asist ile oynasa da selefi Wesley Sneijder ile karşılaştırılan ve eleştirilen Faslı yıldız ile bir görüşme yapan Igor Tudor, "Senden memnunum" dedi. Hırvat çalıştırıcının, "Yapılan olumsuz yorumlara kafanı takma. Takımın her atağında senin bir rolün ve katkın var. Rahat ol. Sahada istediklerini özgürce yapabilirsin. Top iste, fırsat bulduğunda kaleye şut çekmekten korkma. Unutma, bu takımın lideri sensin" ifadelerini kullandığı belirtildi. Belhanda'nın da Tudor'a takıma yeni yeni alıştığını, arkadaşları ile uyumu arttıkça çok daha iyi olacağını söylediği bildirildi.
TiMSAH'I AVLAYACAK
Tecrübeli oyuncunun ayrıca, "Takım içinde herkes bana yardımcı oluyor. Bu birliktelik ve ekip ruhu devam ederse şampiyon oluruz" dediği ifade edildi. Tudor, Bursaspor karşısında Belhanda'yı yine hücumda 'anahtar' olarak kullanacak. Deneyimli oyuncu hem kendisi gol arayacak hem de pasları ile Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci ve Rodrigues'i besleyecek.
9 GOLE ETKİ
DinamoKiev'den 8 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Belhanda, 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş görünse de aslında 13 golün 9'una hazırlık aşamasında doğrudan etki ederek önemli iş çıkardı.
TEK RAKİBİ SABRİ
Belhanda, Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında ceza sahasına en fazla isabetli pas gönderen oyuncu oldu. 27 yaşındaki Faslı yıldız 12 isabetli pasla bu alanda ilk sırada yer aldı. Belhanda'yı 11 isabetli pasla Galatasaray'dan sezon başında Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu takip etti.
DURAN TOP ÇALIŞTILAR
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı antrenmanda pas, pres, şut, taktik ve duran top çalışmaları yapıldığı bildirildi.
YOLCULUK FERİBOTLA
Bursa seferi bugün... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam saatlerinde son çalışmasını yapacak olan takım ardından 20.30'da özel feribot seferiyle Bursa'ya hareket edecek.
Savaş ÇORLU
TiMSAH'I AVLAYACAK
Tecrübeli oyuncunun ayrıca, "Takım içinde herkes bana yardımcı oluyor. Bu birliktelik ve ekip ruhu devam ederse şampiyon oluruz" dediği ifade edildi. Tudor, Bursaspor karşısında Belhanda'yı yine hücumda 'anahtar' olarak kullanacak. Deneyimli oyuncu hem kendisi gol arayacak hem de pasları ile Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci ve Rodrigues'i besleyecek.
9 GOLE ETKİ
DinamoKiev'den 8 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Belhanda, 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş görünse de aslında 13 golün 9'una hazırlık aşamasında doğrudan etki ederek önemli iş çıkardı.
TEK RAKİBİ SABRİ
Belhanda, Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında ceza sahasına en fazla isabetli pas gönderen oyuncu oldu. 27 yaşındaki Faslı yıldız 12 isabetli pasla bu alanda ilk sırada yer aldı. Belhanda'yı 11 isabetli pasla Galatasaray'dan sezon başında Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu takip etti.
DURAN TOP ÇALIŞTILAR
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı antrenmanda pas, pres, şut, taktik ve duran top çalışmaları yapıldığı bildirildi.
YOLCULUK FERİBOTLA
Bursa seferi bugün... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam saatlerinde son çalışmasını yapacak olan takım ardından 20.30'da özel feribot seferiyle Bursa'ya hareket edecek.
Savaş ÇORLU
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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