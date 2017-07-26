Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?

Avrupa defterini erken kapayan ve oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesinin önü açıldı.

A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçebilir. Günlerdir sarı-kırmızılı takımla adı anılan ve Tudor'un yerine göreve getireleceği konuşulan tecrübeli teknik direktör Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak karşımıza çıkabilir.