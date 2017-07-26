 Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor? – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?

    Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?

    A Milli Takım'la yollarını ayıran Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olabilir.

    Avrupa defterini erken kapayan ve oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesinin önü açıldı.

    A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçebilir. Günlerdir sarı-kırmızılı takımla adı anılan ve Tudor'un yerine göreve getireleceği konuşulan tecrübeli teknik direktör Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak karşımıza çıkabilir.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:52
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