Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
A Milli Takım'la yollarını ayıran Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olabilir.
Avrupa defterini erken kapayan ve oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesinin önü açıldı.
A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçebilir. Günlerdir sarı-kırmızılı takımla adı anılan ve Tudor'un yerine göreve getireleceği konuşulan tecrübeli teknik direktör Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak karşımıza çıkabilir.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:52
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 49
Yorum
kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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