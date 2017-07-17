Çeşme tatili kızdırdı

Yasin Öztekin taraftarları çileden çıkardı.

Östersunds maçında ayağına darbe alan ve yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun, izin alarak Çeşme'ye gitmesi ise taraftarların tepkisini çekti.