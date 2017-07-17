Çeşme tatili kızdırdı
Yasin Öztekin taraftarları çileden çıkardı.
Östersunds maçında ayağına darbe alan ve yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun, izin alarak Çeşme'ye gitmesi ise taraftarların tepkisini çekti.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Çeşme tatili kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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