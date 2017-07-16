G.Saray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibiyle 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi. Koşuyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:08
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Fener yine yok
Toplam 50
Yorum
10 numara da lazım tek çare kameni..beğendim ben.
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Valbuena'dan önemli açıklamalar
Toplam 2
Yorum
uuu valbuena volkan şen olma sen de..
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 12
Yorum
Xxx Perşembe günü stadımıza geliyoruz..ve ilk yarım saatte işi bitireceğiz bundan şüphem yok..
G.Saray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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