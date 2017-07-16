 G.Saray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray, maçı hazırlıklarını sürdürdü

    G.Saray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in ekibiyle 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi. Koşuyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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