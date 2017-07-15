Ve Sneijder gitti
Hollandalı yıldızın 2018 Mayıs’ında sona erecek sözleşmesi 4.5 milyon euro’luk alacağına karşılık feshedildi. Anlaşmaya “Türkiye’de başka takıma gidemez” maddesi kondu.
Tudor'un isteğiyle sarı-kırmızılı yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve kampa götürülmeyen Sneijder, bir süredir Florya'da çalışıyordu. Hollandalı yıldızın sözleşmesinin feshedilmesi karşılığında gelecek sezon kulüpten alacağı 4.5 milyon euro'luk garanti ücretten vazgeçtiği bildirildi. Galatasaray, yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a gönderdiği bu açıklamayla duyurdu:
3 YIL TÜRKİYE YASAK!
"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4 milyon 500 bin euro'dan feragat etmiştir. Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon euro tazminat ödeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
20 MİLYON TAZMİNAT
Galatasaray ile yaşadığı problemli süreç içerisinde adı Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve son olarak Antalyaspor ile anılan Wesley Sneijder'in Türkiye'de kalması imkansız görünüyor. Galatasaray'ın, Hollandalı yıldız ile yollarını ayırdığı sözleşmeye "Türkiye'de başka takıma giderse 20 milyon euro tazminat öder" maddesi koyduğu açıklandı.
VEDA MESAJI YOLLADI
Galatasaray ile yaşadığı problemli süreç içerisinde adı Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve son olarak Antalyaspor ile anılan Wesley Sneijder'in Türkiye'de kalması imkansız görünüyor. Galatasaray'ın, Hollandalı yıldız ile yollarını ayırdığı sözleşmeye "Türkiye'de başka takıma giderse 20 milyon euro tazminat öder" maddesi koyduğu açıklandı. G.SARAY'IN unutulmaz 10 numaraları arasına giren ve takımın 2. kaptanı olan Wesley Sneijder, taraftara veda etti. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Hollandalı yıldız oyuncu, "İstanbul'da harika yıllar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları gerçekten seviyorum. Her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
FLORYA'DA İSYAN
Yönetimin Sneijder'in sözleşmesini feshetmesi taraftarı kızdırdı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu Florya'ya giderek yönetimi protesto edip, "Sneijder'i satanı biz de satarız" diye bağırdı.
KULÜPTEN TEŞEKKÜR GELDİ
G.Saray Kulübü de Sneijder için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda unutulmaz Juventus maçı ve şampiyonlukların unutulmayacağına vurgu yapıldı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:29
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Ve Sneijder gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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