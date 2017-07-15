 Maicon hayal kırıklığı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    hayal kırıklığı

    Maicon hayal kırıklığı
    Defansa çare olması için transfer edilen ilk resmi maçında hayal kırıklığı yaşattı. Sao Paulo'dan 7 milyon euro'ya alınanB rezilyalı stoper, Östersunds karşısında yenilen 2 golde de rakiplerine engel olamazken, uyum sorunu ve pozisyonlarda ağır kalması dikkat çekti.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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