İşte Sneijder'in son sözleri
Galatasaray, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile anlaşarak yollarını ayırdı. Sneijder, Türkiye'den ayrılırken 'Tudor beni göndermeyi tercih etti. Saygı duyuyorum' dedi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda Hollandalı oyuncusu Wesley Sneijder'i takımdan gönderdi. Galatasaray'da birçok başarıya imza atan tecrübeli 10 numara Türkiye'den ayrılırken Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Wesley Sneijder, Sarı Kırmızılı ekipten ayrılışına ilişkin "Bazı sorunlar yaşadık ama artık gidiyorum. 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi hocanın tercihiydi. Ancak Belhanda da çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Buna saygı duyuyorum" diye konuştu.
Geleceğiyle ilgili bir planı olmadığını belirten Sneijder, "Şu an Amsterdam'a dönüyorum. Ondan sonrası göreceğiz. Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam" ifadelerini kullandı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:03
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Castillo için teklif
Toplam 7
Yorum
ts3561 ne satması abi kalsın 10milyonluk adam en az
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Castillo için teklif
Toplam 7
Yorum
Hasan AYAZ Neden başkan kararverecek hoca kalsın diyorsa kalacak başkan transfer parasımı çıkaracak, alınacak adam castlillodan iyimi olacak lütfen.
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Golcü istiyorum
Toplam 14
Yorum
Ne demistik Aykut ve van Persi asigi Dolunaya kapak olsun. Futbol cahili güya Fenerlilerin verdigi zararin haddi hesabi yok bu kulübe.
İşte Sneijder'in son sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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