 İşte Sneijder'in son sözleri – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İşte Sneijder'in son sözleri

    İşte Sneijder'in son sözleri

    , Hollandalı yıldızı ile anlaşarak yollarını ayırdı. Sneijder, Türkiye'den ayrılırken ' beni göndermeyi tercih etti. Saygı duyuyorum' dedi.

    yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda Hollandalı oyuncusu Wesley Sneijder'i takımdan gönderdi. Galatasaray'da birçok başarıya imza atan tecrübeli 10 numara Türkiye'den ayrılırken Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Wesley Sneijder, Sarı Kırmızılı ekipten ayrılışına ilişkin "Bazı sorunlar yaşadık ama artık gidiyorum. 10 numaralı formanın 'ya verilmesi hocanın tercihiydi. Ancak Belhanda da çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Buna saygı duyuyorum" diye konuştu.

    Geleceğiyle ilgili bir planı olmadığını belirten Sneijder, "Şu an Amsterdam'a dönüyorum. Ondan sonrası göreceğiz. Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam" ifadelerini kullandı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:03
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