 Feghouli’de iş zora girdi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Feghouli’de iş zora girdi

    Feghouli’de iş zora girdi

    'a bir kötü haber de 'den geldi.

    West Ham ile 5 milyon euro'ya el sıkışılmasına rağmen Cezayirli orta sahanın, sarı-kırmızılı takımın yıllık net 2.8 milyon euro'luk teklifini kabul etmediği bildirildi. Feghouli'nin 3 milyon euro imza parası istediği belirtiliyor. Bu rakamı da yönetim fazla buldu. 27 yaşındaki yıldızın, İngiltere'de kalacağı iddia edildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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