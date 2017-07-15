Feghouli’de iş zora girdi

Galatasaray'a bir kötü haber de Sofiane Feghouli'den geldi.

West Ham ile 5 milyon euro'ya el sıkışılmasına rağmen Cezayirli orta sahanın, sarı-kırmızılı takımın yıllık net 2.8 milyon euro'luk teklifini kabul etmediği bildirildi. Feghouli'nin 3 milyon euro imza parası istediği belirtiliyor. Bu rakamı da yönetim fazla buldu. 27 yaşındaki yıldızın, İngiltere'de kalacağı iddia edildi.