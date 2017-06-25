 Pepe’ye yaştan veto! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    ’ye yaştan veto!

    Pepe’ye yaştan veto!
    Beşiktaş'ın istediği Pepe için 'ın 2 yıllığına 12 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasına sarı-kırmızılılardan tepki geldi. Galatasaraylı yöneticiler, 34 yaşındaki oyuncunun, tam 1 ay önce kendilerine önerildiğini ancak yaşlı olması nedeniyle görüşmediklerini ifade ettiler.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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