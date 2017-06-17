‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif

Rumen Sport gazetesi, G.Saray'ın Hagi'nin Fiorentina'da oynayan oğlu İanis Hagi için kiralama teklifini yaptığını yazdı. Menekşeler'in sezon başında Viitorul'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği 18 yaşındaki genç oyuncuyu Sneijder'den ders alması için İstanbul'a gönderebileceği belirtildi. İanis, Fiorentina B takımında 5 gol attı.