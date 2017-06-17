 ‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    ‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif

    ‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif
    Rumen Sport gazetesi, G.Saray'ın Hagi'nin Fiorentina'da oynayan oğlu İanis Hagi için kiralama teklifini yaptığını yazdı. Menekşeler'in sezon başında Viitorul'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği 18 yaşındaki genç oyuncuyu Sneijder'den ders alması için İstanbul'a gönderebileceği belirtildi. İanis, Fiorentina B takımında 5 gol attı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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