 Selçuk’tan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Selçuk’tan anlamlı ziyaret

    Selçuk’tan anlamlı ziyaret
    Kaptan , Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile tarihi Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'nü ziyaret etti. 1921'de kurulan Osmaniye İstiklal'e Atatürk bir maaşını bağışladı. Selçuk, amatör kulüplere destek olanlara teşekkür etti.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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