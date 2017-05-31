 Bedavaya Clichy – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bedavaya

    Bedavaya Clichy

    Cimbom, Manchester City'den ayrılacak olan Gael 'yi istiyor.

    Sarı-kırmızılıların bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Manchester City'nin hocası Pep Guardiola bu sezon 'ye ligde 25 maçta şans tanıdı, Fransız futbolcu 1 gol atarken, asist yapamadı. 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Aslan, Clichy'yi transfer etmeyi planlarken iyi teklif gelmesi halinde Lionel Carole'ü de elinden çıkaracak. Marsilya, Carole'ü bir süredir takip ediyor. Clichy gelir, Carole giderse, Martin Linnes de yedekte tutulacak.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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