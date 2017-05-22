 'Ver Rodrigues’i al Kace’yi' – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'Ver Rodrigues’i al Kace’yi'

    'Ver Rodrigues’i al Kace’yi'
    Yunan ekibi 'tan G.Saray'a önerisi geldi. Yunan yetkililer, daha önce sarı-kırmızılara sattıkları 26 yaşındaki kanat 'i geri isterken, yerine de Kace'yi vermeyi teklif etti. PAOK, 2020'ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Arnavut ön liberoyu kadro dışı bırakmıştı. G.Saray kabul ederse Kace-Rodrigues takası olabilir.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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