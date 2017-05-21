Sneijder başka

Osmanlıspor’u da ceza sahası dışından avlayan 32 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı, performansından bir şey kaybetmediğini ortaya koydu

Wesley Sneijder dur durak bilmiyor. Riekerink'in gönderilmesine kızdı. 'İgor Tudor ile anlaşamıyorlar. Hollandalı çetesi oluşturdular. Gelecek sezon gönderilecek' şeklindeki haberlere rağmen kulaklarını tıkayıp görevini yapmaya devam ediyor. Osmanlıspor maçının 24. dakikasında ceza sahasından attığı muhteşem golle bir kez daha farkını ortaya koydu.



Galatasaray'ı rahatlatan golü ağlara gönderen Sneijder görev yaptığı son 4 karşılaşmada 3 gol, 3 asiste imza attı ve skor yükünü çeken isim oldu. Bu sezon Galatasaray'ın ortaya koyduğu kötü performans nedeniyle Sneijder zaman zaman eleştirilse de 32 yaşındaki futbolcu, 31 karşılaşmada attığı 5 gol ve verdiği 16 gol pası ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birisine imza attı. Bu performans taraftarları da mest ederken sarıkırmızılılar, Osmanlı maçı sonrası sosyal medyada 'Sneijder ve Muslera'ya dokunmayın' şeklinde kampanya başlattı ve yönetime mesaj gönderdi.



Savaş ÇORLU