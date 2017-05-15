Özel güvenlik yok
Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik şirketi arasındaki sorun nedeniyle dün ilginç bir olay yaşandı. Stat içi ve dışında 1000 polis memuru görev yaptı. Ev sahibi ekibin birlikte çalıştığı özel güvenlik şirketiyle yaşanan sorun nedeniyle sadece polisler dünkü maçta görev aldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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