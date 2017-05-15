 Özel güvenlik yok – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Özel güvenlik yok

    Özel güvenlik yok
    Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik şirketi arasındaki sorun nedeniyle dün ilginç bir olay yaşandı. Stat içi ve dışında 1000 polis memuru görev yaptı. Ev sahibi ekibin birlikte çalıştığı özel güvenlik şirketiyle yaşanan sorun nedeniyle sadece polisler dünkü maçta görev aldı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özel güvenlik yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.