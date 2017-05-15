Özel güvenlik yok

Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik şirketi arasındaki sorun nedeniyle dün ilginç bir olay yaşandı. Stat içi ve dışında 1000 polis memuru görev yaptı. Ev sahibi ekibin birlikte çalıştığı özel güvenlik şirketiyle yaşanan sorun nedeniyle sadece polisler dünkü maçta görev aldı.