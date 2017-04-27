 Galatasaray Chelsea'li golcüyü kiralıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    'li golcüyü kiralıyor

    Galatasaray Chelsea'li golcüyü kiralıyor

    Conte, 19 yaşındaki genç yıldızı, veya Leicester City'ye kiralamaya sıcak bakıyor.

    'ın gelecek sezon için gözdeleri arasında yer alan Tammy Abraham için bir takım daha devreye girdi. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık geçiren genç golcüyü, Aston Villa'nın da istediği bildirildi. İngiliz basını, Menajeri Conte'nin Abraham'ı Galatasaray ya da Leicester City'e vermeyi düşündüğünü belirtti. 19 yaşındaki oyuncunun transfer olabileceği takımlar arasında Newcastle 3. sırada gelirken, son olarak devreye giren Aston Villa 4. sırada yer alıyor.

    CHELSEA İÇİN ERKEN
    Chelsea Menajeri Conte, Abraham'la ilgili "Chelsea'nin geleceğinde olan genç bir oyuncu ama henüz çok genç. Tecrübe kazanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Abraham, bu sezon Bristol City ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Abraham ligde oynadığı 39 maçta 23 gole imza attı.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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