Galatasaray Chelsea'li golcüyü kiralıyor
Conte, 19 yaşındaki genç yıldızı, Galatasaray veya Leicester City'ye kiralamaya sıcak bakıyor.
CHELSEA İÇİN ERKEN
Chelsea Menajeri Conte, Abraham'la ilgili "Chelsea'nin geleceğinde olan genç bir oyuncu ama henüz çok genç. Tecrübe kazanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Abraham, bu sezon Bristol City ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Abraham ligde oynadığı 39 maçta 23 gole imza attı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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