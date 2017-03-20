Senegalli Konate iddiası
İsviçre ekibi Sion'da oynayan Moussa Konate'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi. Senegal basınından Wiwsport, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma gideceğini yazdı. 1.82 boyundaki Senegalli futbolcu, bu sezon Sion ile 25 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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