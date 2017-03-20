 Senegalli Konate iddiası – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Senegalli Konate iddiası

    Senegalli Konate iddiası
    İsviçre ekibi 'da oynayan 'nin 'la anlaştığı iddia edildi. Senegal basınından Wiwsport, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma gideceğini yazdı. 1.82 boyundaki Senegalli futbolcu, bu sezon Sion ile 25 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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