Igor Tudor G.Saray'daki felsefesini açıkladı: “Benim için sistemden çok takım ruhu ve oyuncuların saha içindeki fedakarlığı, mücadelesi çok daha önemli. Savunma yaparken 10 kişi topun arkasına geçiyor, hücumda da aynı”

G.Saray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak resmen göreve başladı. Hırvat çalıştırıcı, TT Arena'da düzenlenen törende soruları yanıtladı. Hedefinin Galatasaray'ı şampiyon yapmak olduğunu kaydeden Tudor, "Benim için sistem, ileride çift veya tek forvet oynamak önemli değil. Önemli olan şey, takım ruhu. Mücadele ve fedakarlık çok önemli. Oyunculardan istediğim şey savunma yaparken 10 kiş topun arkasında, hücum yaparken tam tersi olması" ifadelerini kullandı.



TUDOR'A SERT SORULAR!

İgor Tudor, törende, "Gelecek sezon da Real Madrid'den teklif alsanız, Galatasaray'ı bırakıp gider misiniz?" sorusuna, "Gelecek sezonu konuşmak anlamsız" diyerek kaçamak yanıt verdi.



BASKIYA ALIŞIĞIM

Daha önce söylediği 'Beşiktaş bu ligin en iyi takımı' sözleri için, "Evet ama şu an Galatasaray'dayım. Bazı şeylere inandığım için buraya geldim. Aramızda 5 puan fark ve 14 maç var; önümüzdeki maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" diyen Tudor, baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı konusunda ise, "10 yaşından beri bu baskının içerisindeyim" dedi. 38 yaşında olmasıyla ilgili ise, "Tecrübe biraz abartılıyor. Bilginiz ve yeteneğiniz varsa 30 yaşında da yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.



İYİ OYNARSAK TARAFTAR GELİR

"Umarım giderken de taraftarların benim hakkımdaki görüşü olumlu olur. İyi bir şeyler ortaya koyduğunuz sürece taraftar gelecektir, kötü oyun sergilerseniz taraftar gelmez. Benim tek amacım takımı iyi bir şekilde oynatarak taraftarımızı yanımızda görmek."



DEFANSA ODAKLANDIK

Şampiyonluklar ve önemli galibiyetler defans yaparak gelir. Takımı her şeyin üstünde tutarak mücadele etmek herşeyden önce geliyor. Takımın defansif yönüne odaklandık.



SNEİJDER GÜZEL İŞLER YAPACAK

Wesley önemli bir oyuncu. İlişkilerimiz iyi olacaktır. Diğer oyuncularımızla olacağı gibi. Sezon sonuna kadar iyi ve güzel işler yapacaktır.



CONTE EN İYİSİ

Conte ile bir ay önce görüşmüştüm. Belki de dünyanın en iyi hocası... Bütün hocaları gözlemlemek ve her hocadan bir şeyler çalıp kendi vizyonunuzu oluşturmak ve geliştirmek zorundasınız.



RAKAMLAR ABARTILI

Tudor şöyle devam etti: "(İdmanlarının ağır olduğu ve PAOK ile Karabük'te bu yüzden 45 sakatlık yaşandığı iddiası) O rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'da bu nasıl ilerleyecek diye sorarsanız elimizdeki oyuncularla ilgili bir şey bu... Ne kadar zorlayabileceğimizi ne kadar ileriye gidebileceğimizi göreceğiz."



KARABÜK'TE SÖZÜMÜ TUTTUM

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un 'etik' eleştirilerine de yanıt veren Tudor şöyle konuştu: Karabükspor'la sözleşme imzaladığımızda tek amacımız kulübü ligde tutmaktı. Bunu da tutturmuş gibiyiz. 3 galibiyet daha alırlarsa büyük ihtimalle ligde kalacaklardır. Eski başkanıma her zaman minnettar olacağım. İki gün önce yapılan açıklamanın ise tamamen yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zamana kadar 10 hoca görevinden gönderildi. O zaman 'futbol bu tip şeyler olabiliyor' diye yaklaşıyoruz. Ahlaki konulardan kimse bahsetmiyor."



SON 40 YILDAKİ EN GENÇ HOCA

İgor Tudor (38), son 40 yılda Galatasaray'ı çalıştıran en genç teknik direktör oldu. Coşkun Özarı (29) sarı-kırmızılı takımda görev yapan en genç teknik adam. Onu Birch (32), Kaleperovic (36), Fethi Demircan ve 38 yaşındaki Tudor izliyor. Tudor bu sezon 400 bin euro alacak. Seneye ise 1 milyon euro kazanacak.



AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜN

İgor Tudor iyi bir aile babası... Kendisinden 4 yaş küçük olan eşi Stefania, Dalmaçya eski güzeli. Üç çocuğundan kızı Mia 7, oğlu Rocco 10 yaşında, sonuncusu ise yeni doğdu. Karabük'te çalışırken ailesini getirmemişti. İstanbul'a okulların kapanmasının ardından getirmesi bekleniyor. 38 yaşındaki Hırvat hoca, "Ailem her şeyden önce gelir, kariyerimden de... Boş zamanlarımı onlarla geçirmek en büyük keyfim" demişti..





Savaş ÇORLU