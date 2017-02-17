 Sneijder’de karar günü – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Sneijder’de karar günü

    Sneijder’de karar günü

    Tedavileri süren Sneijder ile Carole’un Çaykur Rizespor maçında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.

    'da ile Lionel Carole'ün tedavileri sürüyor. İki oyuncunun, Çaykur Rizespor maçına yetişip yetişmeyeceklerinin bugün yapılacak testlerin ardından büyük oranda netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Sneijder, yeni hocası İgor Tudor hakkında, "Neler olacağını göreceğiz. Yeniliklerin bize neler getireceğini göreceğiz" yorumunu yaptı. Hollandalı yıldız, şampiyonluk şanslarının değişmediğini belirtirken, Çaykur Rizespor maçının şu anda Beşiktaş derbisinden daha önemli olduğunu kaydetti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:40
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