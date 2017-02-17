Sneijder’de karar günü
Tedavileri süren Sneijder ile Carole’un Çaykur Rizespor maçında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.
Galatasaray'da Wesley Sneijder ile Lionel Carole'ün tedavileri sürüyor. İki oyuncunun, Çaykur Rizespor maçına yetişip yetişmeyeceklerinin bugün yapılacak testlerin ardından büyük oranda netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Sneijder, yeni hocası İgor Tudor hakkında, "Neler olacağını göreceğiz. Yeniliklerin bize neler getireceğini göreceğiz" yorumunu yaptı. Hollandalı yıldız, şampiyonluk şanslarının değişmediğini belirtirken, Çaykur Rizespor maçının şu anda Beşiktaş derbisinden daha önemli olduğunu kaydetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Sneijder’de karar günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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