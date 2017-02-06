 Kurtar bizi Muslera – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kurtar bizi Muslera

    Kurtar bizi Muslera
    Başakşehir mücadelesinde parmağındaki ağrının nüksetmesi nedeniyle forma giymeyen Fernando Muslera Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Belinde de ağrılar bulunan Uruguaylı eldivene yoğun tedavi uygulanıyor. Başakşehir maçını pas geçen Muslera'nın hafta sonu ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Kupada Cenk Gönen forma giymiş yine hatalı gol yemişti. Kupada 8 maçta 12 golü kalesinde gördü.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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