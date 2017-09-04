Gomis: Beni dövmek istediler
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ünlü Fransız gazetesi Lequipe'e açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a kolay uyum sağladığını belirten Gomis, "30 yaşını geçtikten sonra büyük bir kulübe gelip, bu coşkuyu hissetmek ayrıcalık" diye konuştu.
Marsilya'dan ayrılma sürecine de değinen tecrübeli golcü "Benimle çalışmak için gerçekten istekli olduklarına inanmadım. Bana önerdikleri ücret de bunu teyit etmem için yeterli oldu" ifadelerini kullandı.
"BENİ DÖVMEK İSTEDİLER"
Marsilya taraftarının kendisini dövmek istediğini belirten Gomis, "Ligdeki son maç öncesinde antrenman sahasına giderken bana saldırdılar. Kavga etmek üzereydik. Beni dövmek istediler çünkü gollerimi St. Etienne atıfta bulunarak panter sevinciyle kutladığım gerekçesiyle beni suçladılar.İdarecilerden olaya müdahale eden olmasa faciaya dönüşebilirdi." diye konuştu.
L'Équipe gazetesi bugün 2 sayfasını Bafetimbi Gomis'e ayırdı: "Marsilya'da karşılıklı sevgi hissetmedim. Galatasaray bambaşka..."
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
Gomis: Beni dövmek istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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