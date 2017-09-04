 Gomis: Beni dövmek istediler – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    : Beni dövmek istediler

    Gomis: Beni dövmek istediler

    'ın golcü oyuncusu Bafetimbi , Fransız basınına konuştu.

    'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , ünlü Fransız gazetesi Lequipe'e açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'a kolay uyum sağladığını belirten Gomis, "30 yaşını geçtikten sonra büyük bir kulübe gelip, bu coşkuyu hissetmek ayrıcalık" diye konuştu.

    Marsilya'dan ayrılma sürecine de değinen tecrübeli golcü "Benimle çalışmak için gerçekten istekli olduklarına inanmadım. Bana önerdikleri ücret de bunu teyit etmem için yeterli oldu" ifadelerini kullandı.

    "BENİ DÖVMEK İSTEDİLER"
    Marsilya taraftarının kendisini dövmek istediğini belirten Gomis, "Ligdeki son maç öncesinde antrenman sahasına giderken bana saldırdılar. Kavga etmek üzereydik. Beni dövmek istediler çünkü gollerimi St. Etienne atıfta bulunarak panter sevinciyle kutladığım gerekçesiyle beni suçladılar.İdarecilerden olaya müdahale eden olmasa faciaya dönüşebilirdi." diye konuştu.



    L'Équipe gazetesi bugün 2 sayfasını Bafetimbi Gomis'e ayırdı: "Marsilya'da karşılıklı sevgi hissetmedim. Galatasaray bambaşka..."

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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