İşte FETÖ’nün pislikleri

Hakim konumda olmayı hedefleyen FETÖ’nün, kendilerine muhalifleri kumpaslarla alaşağı ettikleri bilinmektedir. İhsan Kalkavan'ı Beşiktaş'a başkan seçtirmeyi planlayıp, futbol camiasına girme ve burada bir kitle oluşturmaya çalıştı. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve başkanını hedefe koyduğu anlaşılmaktadır.

TBMM, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'nda çarpıcı ifadeler yer aldı. 15 Temmuz 2016'daki hain saldırıyla gerçek yüzünü gösteren FETÖ'nün, Türk futboluyla ilgili planları da bir bir ortaya çıktı. FETÖ'nün ilk yıllarda futbola karşı önyargılı olduğunun belirtildiği raporda şu ifadeler kullanıldı: "Futbolun kitleleri harekete geçirmedeki etkisini fark ettikten sonra bu alanla ciddi şekilde ilgilendi. Fetullah Gülen'in bir dönem Beşiktaş Spor Kulubü'nde yönetici olan İhsan Kalkavan ile futbol camiasına girme, orada bir kitle oluşturmaya ve Kalkavan'ı Beşiktaş başkanlığına seçtirmeye çalıştığı anlaşıldı."



VİDEOLARLA BELGELENDİ

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'ye kaçmadan önceki zaman diliminde kaydedildiği anlaşılan video görüntülerinde, Galatasaray Spor Kulubü'ne mensup 10 kadar futbolcuyla olan sohbetinde, 'Dua ile himmet ile Galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım' şeklindeki ifadeleri yer alıyor. Bu görüntüler Gülen'in futbola olan yakın ilgisini ortaya koyuyor."



GÜÇ SARHOŞU OLDULAR

"FETÖ, her türlü organizasyonda belirleyici ve hakim konumda olmayı hedefliyor. Kendisine muhalif veya temkinli davranan kurum, kuruluş, dernek, vakıf yöneticilerini türlü kumpaslarla alaşağı ettikleri, etmeye çalıştıkları, her kuruluşta hakim konumda olmayı hedefledikleri bilinmektedir. 2010- 2011 yıllarına gelindiğinde FETÖ'nün ülkemiz adli, idari, askeri gibi yapılanmasında en üst seviyeye ulaştığı, belki de bir güç sarhoşluğu ile yaklaşık 25 milyon taraftar kitlesine sahip olduğu tahmin edilen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve başkanını hedefe koyduğu anlaşılmaktadır."



'AZİZ YILDIRIM'IN SÖZÜ BU KUMPASIN ÖZÜ'

Araştırma Komisyonu'nun raporunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ/ PDY'yi ima ederek sarfettiği, "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" açıklaması da yer aldı. Raporda; bu sözün, kurulan kumpası özlü bir şekilde ifade ettiği kaydedildi.