İşte FETÖ’nün pislikleri
Hakim konumda olmayı hedefleyen FETÖ’nün, kendilerine muhalifleri kumpaslarla alaşağı ettikleri bilinmektedir. İhsan Kalkavan'ı Beşiktaş'a başkan seçtirmeyi planlayıp, futbol camiasına girme ve burada bir kitle oluşturmaya çalıştı. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve başkanını hedefe koyduğu anlaşılmaktadır.
VİDEOLARLA BELGELENDİ
"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'ye kaçmadan önceki zaman diliminde kaydedildiği anlaşılan video görüntülerinde, Galatasaray Spor Kulubü'ne mensup 10 kadar futbolcuyla olan sohbetinde, 'Dua ile himmet ile Galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım' şeklindeki ifadeleri yer alıyor. Bu görüntüler Gülen'in futbola olan yakın ilgisini ortaya koyuyor."
GÜÇ SARHOŞU OLDULAR
"FETÖ, her türlü organizasyonda belirleyici ve hakim konumda olmayı hedefliyor. Kendisine muhalif veya temkinli davranan kurum, kuruluş, dernek, vakıf yöneticilerini türlü kumpaslarla alaşağı ettikleri, etmeye çalıştıkları, her kuruluşta hakim konumda olmayı hedefledikleri bilinmektedir. 2010- 2011 yıllarına gelindiğinde FETÖ'nün ülkemiz adli, idari, askeri gibi yapılanmasında en üst seviyeye ulaştığı, belki de bir güç sarhoşluğu ile yaklaşık 25 milyon taraftar kitlesine sahip olduğu tahmin edilen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve başkanını hedefe koyduğu anlaşılmaktadır."
'AZİZ YILDIRIM'IN SÖZÜ BU KUMPASIN ÖZÜ'
Araştırma Komisyonu'nun raporunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ/ PDY'yi ima ederek sarfettiği, "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" açıklaması da yer aldı. Raporda; bu sözün, kurulan kumpası özlü bir şekilde ifade ettiği kaydedildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
-
Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
-
Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
-
Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
İşte FETÖ’nün pislikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.