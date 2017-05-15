Burak’tan Erdoğan’a ziyaret
Milli futbolcu, Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldi. Erdoğan golleri için Burak’ı kutladı
ÇİN liginde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu için Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili arasındaki samimi sohbet dikkat çekerken, Erdoğan, Burak Yılmaz ile konuşması sırasında Beijin Guoan takımında gösterdiği performans ve attığı goller için tebrik etti. Burak son olarak takımının Yanbian Funde'yi 2-1 yendiği maçta 2 gole de imzasını atmıştı. Çin Ligi'nde bu sezon 9 hafta geride kalırken milli futbolcu forma giydiği 6 maçta 6 gole ulaştı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Burak’tan Erdoğan’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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