 Burak’tan Erdoğan’a ziyaret – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Burak’tan Erdoğan’a ziyaret

    Burak’tan Erdoğan’a ziyaret

    Milli futbolcu, Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldi. Erdoğan golleri için Burak’ı kutladı

    ÇİN liginde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu için Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili arasındaki samimi sohbet dikkat çekerken, Erdoğan, ile konuşması sırasında Beijin Guoan takımında gösterdiği performans ve attığı goller için tebrik etti. Burak son olarak takımının Yanbian Funde'yi 2-1 yendiği maçta 2 gole de imzasını atmıştı. Çin Ligi'nde bu sezon 9 hafta geride kalırken milli futbolcu forma giydiği 6 maçta 6 gole ulaştı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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