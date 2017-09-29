 YENİ HAMLE DARİO MARESİC – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    YENİ HAMLE

    YENİ HAMLE DARİO MARESİC
    Eljif'i Avrupa'nın dev ekiplerinin elinden kapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sturm Graz'ın 1999 doğumlu stoperi Dario Maresic. Sarı-lacivertliler, bugün 18'ine basan ve takımıyla profesyonel sözleşmesi bulunmayan Hırvat asıllı futbolcuyu renklerine katmak için şimdiden harekete geçti.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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