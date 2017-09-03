Niasse resti çekti

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda forvett transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin bitmeyen sakatlıklarının ardından Everton'da forma giyen Oumar Niasse'yi listeye aldılar.

Daha önce ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, kulübü Everton'da gözden çıkartıldı, ancak Avrupa'da transferi dönemi resmen bitmesine rağmen hiçbir takımla da anlaşmadı. Niasse için tek çare Fenerbahçe. İngiliz ekibine rest çeken 27 yaşındaki golcü, "Türkiye'ye gitmek istiyorum" dedi. Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Niasse'yi renklerine bağlamak istiyor. Everton'ın da bu teklifi kabul edeceği kulislerde konuşuluyor.