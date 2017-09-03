Niasse resti çekti
RVP’nin bitmeyen sakatlıklarının ardından forvet transferi yeniden gündeme gelirken 1 numaralı isim Niasse. Senegalli oyuncu kulübü Everton’a rest çekerken, “Türkiye’ye gitmek istiyorum” mesajını gönderdi.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda forvett transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin bitmeyen sakatlıklarının ardından Everton'da forma giyen Oumar Niasse'yi listeye aldılar.
Daha önce ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, kulübü Everton'da gözden çıkartıldı, ancak Avrupa'da transferi dönemi resmen bitmesine rağmen hiçbir takımla da anlaşmadı. Niasse için tek çare Fenerbahçe. İngiliz ekibine rest çeken 27 yaşındaki golcü, "Türkiye'ye gitmek istiyorum" dedi. Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Niasse'yi renklerine bağlamak istiyor. Everton'ın da bu teklifi kabul edeceği kulislerde konuşuluyor.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:47
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Medel’e büyük onur
Toplam 3
Yorum
Q7 kıskanmıyalım nirvana sen kendi takımının oyuncusuna bak..
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Kartal’da Doria sürprizi
Toplam 5
Yorum
izmir mitroviçi alcağınıza bunu alcaktınız en azından piyasası vardı ( izmirli )
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"Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz"
Toplam 1
Yorum
fb fikret ne kadar çok konuşuyon az geri dur
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