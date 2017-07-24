Simon Kjaer için Sevilla’ya ret!

Rami'yi Marsilya'ya gönderdikten sonra boşluğu Simon Kjaer ile doldurmak isteyen Sevilla, F.Bahçe'ye teklifini yaptı.

İspanyolların, Danimarkalı stoper için 4 milyon euro ve 5.5 milyon euro'ya aldığı Arjantinli sağ bek Montoya'yı önerdiği, sarı-lacivertlilerin 'hayır' dediği bildirildi. Oyuncu için daha önce de Sporting Lizbon 6 milyon euro+Castaiganos'u önermiş ancak Kanarya, bu teklifi de reddetmişti.