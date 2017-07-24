 Simon Kjaer için Sevilla’ya ret! – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    için ’ya ret!

    Simon Kjaer için Sevilla’ya ret!

    Rami'yi Marsilya'ya gönderdikten sonra boşluğu ile doldurmak isteyen , F.Bahçe'ye teklifini yaptı.

    İspanyolların, Danimarkalı stoper için 4 milyon euro ve 5.5 milyon euro'ya aldığı Arjantinli sağ bek Montoya'yı önerdiği, sarı-lacivertlilerin 'hayır' dediği bildirildi. Oyuncu için daha önce de Sporting Lizbon 6 milyon euro+Castaiganos'u önermiş ancak Kanarya, bu teklifi de reddetmişti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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