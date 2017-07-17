Yeni Malatya büyük oynuyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonuna damga vurmayı hedefliyor.

Birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimler üzerinde duran Doğu ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti. Malatyaspor'un Aatif ve Stoch için sarı-lacivertlilere teklif götürdüğü iddia edildi. Takımdaki gelecekleri tartışma konusu olan bu iki isimden birini kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılıların tüm şartları zorladığı ileri sürüldü.