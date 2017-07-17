 Yeni Malatya büyük oynuyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatya büyük oynuyor

    Yeni Malatya büyük oynuyor

    , Süper Lig'deki ilk sezonuna damga vurmayı hedefliyor.

    Birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimler üzerinde duran Doğu ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti. Malatyaspor'un Aatif ve Stoch için sarı-lacivertlilere teklif götürdüğü iddia edildi. Takımdaki gelecekleri tartışma konusu olan bu iki isimden birini kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılıların tüm şartları zorladığı ileri sürüldü.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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