Sarı Kanarya kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Lozan'da sezona hazırlanan Fenerbahçe, dünü çift antrenmanla tamamladı.
Sabah çalışmasında salonda denge ve kontrol idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, ardından kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas çalışması ve taktik denemeler gerçekleştiren Fenerbahçe, hafif koşular yaparak noktayı koydu. Marsilya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
BUGÜNKÜ RAKİP BİLBAO
Yeni sezona İsviçre'de hazırlanan F.Bahçe, buradaki 3. hazırlık maçında bugün Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D Smart'tan yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, daha önce J. Bükreş'e 3-2, Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya 1-0 kaybetti.
BUGÜNKÜ RAKİP BİLBAO
Yeni sezona İsviçre'de hazırlanan F.Bahçe, buradaki 3. hazırlık maçında bugün Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D Smart'tan yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, daha önce J. Bükreş'e 3-2, Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya 1-0 kaybetti.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Sarı Kanarya kuvvet ve dayanıklılık çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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