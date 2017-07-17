 Sarı Kanarya kuvvet ve dayanıklılık çalıştı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sarı Kanarya kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

    Sarı Kanarya kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

    Lozan'da sezona hazırlanan , dünü çift antrenmanla tamamladı.

    Sabah çalışmasında salonda denge ve kontrol idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, ardından kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas çalışması ve taktik denemeler gerçekleştiren , hafif koşular yaparak noktayı koydu. Marsilya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

    BUGÜNKÜ RAKİP BİLBAO
    Yeni sezona İsviçre'de hazırlanan F.Bahçe, buradaki 3. hazırlık maçında bugün Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D Smart'tan yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, daha önce J. Bükreş'e 3-2, Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya 1-0 kaybetti.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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