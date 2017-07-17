''27'sini bekleyin''
Sarı-lacivertli hoca: Skorlardan bağımsız her maç biraz daha iyiye gidiyoruz. Tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, özgüven problemini çözmüş bir takım olmaya çalışıyoruz. Hedef; 27’sindeki ilk Avrupa maçına kadar skor sorununu çözmek...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üç hazırlık maçında Juventus Bükreş'e 3-2, Sporting Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya ise 1-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını üzdü. Ancak şu ana kadar yüksek sesle gelen bir tepki yok. Bunun nedeni, futbolun gelecek adına umut vermesi. Teknik heyet de aynı düşünüyor. Aykut Kocaman, "Skorlardan bağımsız her maç biraz daha iyiye gidiyoruz" diyor.
Lozan kampında medya mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, doğru yönde yol aldıklarını, yavaş yavaş arzulanan seviyeye geldiklerini söyledi: İşte Aykut Kocaman'ın altını çizdikleri:
"Şunu tekrarlamakta fayda var. Birincisi; özellikle geçen sezonki bekleyen takım yerine tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, baskılı oynamaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. İkincisi; adam-adama savunmadan alan-adama savunmaya geçmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü; özgüven problemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
Sporting , Marsilya, Athletic, Monaco (çarşamba günkü rakip) liglerinin de son derece kuvvetli takımları. Buradaki temel amacım şuydu... Skor kaygısının ötesinde hem oyunun oturmasını beklemek hem de açıkçası rakiplerin gücünden de kaynaklanan nedenlerden dolayı zaaflarımızı görebilmekti.
Benim açımdan son derece iyi gidiyor ama taraftarın bunlarla çok fazla ilgilenmeyeceğini biliyorum. Taraftarların beklentileri skorlar üzerine. Bizim de amacımız bununla paralel götürerek 27'sinden itibaren (Avrupa Ligi'ndeki ilk maçın tarihi) skorları kendi lehimize çevirecek duruma doğru getirmek.
'TOPAL-JOSEF' İDEALİM DEĞİL
Kocaman, istediği futbolu Mehmet Topal ve Josef ile oynamanın mümkün olup olmadığı yönündeki soruya, "Yola birbirini tanımış oyuncularla çıkıp sonra neleri değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Topal-Souza ikilisi de böyle. Kalıcı düşünülmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.
VAN PERSİE OYUNA KATILMALI
Kocaman, Marsilya maçındaki futbol oynama isteği takdir toplayan Van Persie'deki iyiye gidişi de takdir etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Van Persie dünyanın en önemli oyuncularından, forvetlerinden bir tanesi. Arzulu oynuyor... Bu arzusunu fizik anlamda da geliştirip oyunun içine daha çok katılırsa, çok fazla şeye ihtiyacımız olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
Lozan kampında medya mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, doğru yönde yol aldıklarını, yavaş yavaş arzulanan seviyeye geldiklerini söyledi: İşte Aykut Kocaman'ın altını çizdikleri:
"Şunu tekrarlamakta fayda var. Birincisi; özellikle geçen sezonki bekleyen takım yerine tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, baskılı oynamaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. İkincisi; adam-adama savunmadan alan-adama savunmaya geçmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü; özgüven problemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
Sporting , Marsilya, Athletic, Monaco (çarşamba günkü rakip) liglerinin de son derece kuvvetli takımları. Buradaki temel amacım şuydu... Skor kaygısının ötesinde hem oyunun oturmasını beklemek hem de açıkçası rakiplerin gücünden de kaynaklanan nedenlerden dolayı zaaflarımızı görebilmekti.
Benim açımdan son derece iyi gidiyor ama taraftarın bunlarla çok fazla ilgilenmeyeceğini biliyorum. Taraftarların beklentileri skorlar üzerine. Bizim de amacımız bununla paralel götürerek 27'sinden itibaren (Avrupa Ligi'ndeki ilk maçın tarihi) skorları kendi lehimize çevirecek duruma doğru getirmek.
'TOPAL-JOSEF' İDEALİM DEĞİL
Kocaman, istediği futbolu Mehmet Topal ve Josef ile oynamanın mümkün olup olmadığı yönündeki soruya, "Yola birbirini tanımış oyuncularla çıkıp sonra neleri değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Topal-Souza ikilisi de böyle. Kalıcı düşünülmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.
VAN PERSİE OYUNA KATILMALI
Kocaman, Marsilya maçındaki futbol oynama isteği takdir toplayan Van Persie'deki iyiye gidişi de takdir etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Van Persie dünyanın en önemli oyuncularından, forvetlerinden bir tanesi. Arzulu oynuyor... Bu arzusunu fizik anlamda da geliştirip oyunun içine daha çok katılırsa, çok fazla şeye ihtiyacımız olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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