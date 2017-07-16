Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:59
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 17
Yorum
TS Sayın Usta," Viska için 5 milyon dolar istiyorlar" vaz geçtik demiş. Bir lolipopa mı alacaktınız?
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Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor
Toplam 5
Yorum
fairplay34 Bu sene kartalın ezeli rakiplerin toparlanması zor..başakşehir üstüne koyarak geliyor.bide bjk elindeki iyi oyuncuları rakibine kaptırıyor.DİKKAT!!
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 23
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emir inşalah iyleşir
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