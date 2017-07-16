Fenerbahçe hazırlık maçlarında kayıp
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Aykut Kocaman'ın görevde olduğu 2010-2013 yılları arasında da sarı-lacivertliler, hazırlık dönemlerinde benzer bir performans ortaya koymuştu.
Hazırlık maçları kötü, lig başlangıcı iyi
2010-2013 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlara imza atamadı. Ancak Kocaman'ın yönettiği Fenerbahçe, bu 3 sezonda lige 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. 2010 yılında oynadığı hazırlık maçlarında Alkmaar'a 2-0, Köln'e de 5-2 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Genk karşısında 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler o sezon lige 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlamıştı. Bir sonraki sezon, 3 Temmuz süreci nedeniyle lig geç başlamıştı. Fenerbahçe, bir önceki sezona göre hazırlık maçlarında daha iyi sonuçlara imza attı. Twente'ye 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, Standard Liege'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı Kanaryalar, Sakaryaspor'u da 3-0'la geçti Bu tarihten sonra ligin eylül ayının ortasında başlayacağına karar verilmesiyle birlikte Fenerbahçe 3 hazırlık maçı daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Nürnberg'i 2-1, Palermo'yu 3-2 ve Werder Bremen'i de 1-0 yendi. Fenerbahçe sezona da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başladı.
2012-2013'te bütün maçlar berabere bitti
Fenerbahçe'deki son sezonunda özelikle savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak sezon öncesi hazırlık maçlarında ise yine bekleneni veremedi. MTK Budapeşte ile 1-1 berabere kalarak hazırlık maçlarına başlayan Fenerbahçe ardından Newcastle ile 1-1 ve Dinamo Tiflis ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'la oynadığı son hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler lige de Elazığspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başladı.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:04
-
Dönmek istiyorum
Toplam 5
Yorum
lastkhan yusuf yazıcının fotoğrafına baktığımda gördüğüm enerji malesef yok yok yok.
-
Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Fbli Resmen ilk 5 te bile olamicak kadar kotu bi futbol oynuyoruz rezillik kepazelik dolu bi oyun sampiyonlugunu kutluyoruz tum febeliler adina
-
Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Koyu fenerli Arkadaslar maskeleri takalim birazdan besiktas gecicek burdan dumandan zehirlenmeyelim ..astimi olan evine dnsun sampiyon bjk yine
Fenerbahçe hazırlık maçlarında kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.