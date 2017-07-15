 Niang’ta Belotti engeli – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’ta Belotti engeli

    Niang’ta Belotti engeli
    Fenerbahçe'nin Milan'lı 'ı 1.5 milyon euro'ya kiralamaya hazırlandığını duyuran Tuttosport, bu kez olumsuz bir habere imza attı. Gazete, Milan'ın Niang'ı, Zapata ve Palletta ile beraber Andrea Belotti takası için kullanmaya çalıştığını yazdı. Torino, Belotti için 60 milyon euro istiyor, Milan rakamı düşürmeye çalışıyor.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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