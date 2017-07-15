Dişine göre
Süper Lig’i geçen sezon 3. sırada tamamlayan Kanarya’nın Avrupa yolculuğunda ilk rakibi belli oldu. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Mladbost, turu geçmeye daha yakın taraf.
KJAER-JOSEF DAHA PAHALI!
İki takımın toplam piyasa değeri (18 milyon euro) sarı-lacivertlilerin stoperi Kjaer ve ön liberosu Josef'ten düşük. (19 milyon euro). Ancak günümüz futbolunda kağıt üzerinde zayıf takımların büyüklere çıkardığı zorluklar ortada. Aykut Kocaman da dünkü röportajında büyük-küçük takım ayrımı yapmadan tüm maçlara ciddiyetle çıkacaklarını belirtti. Kısaca konsantre olmuş Fenerbahçe için tur zor değil.
'HER KUPADA İDDİALIYIZ'
Kura çekimine katılan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, eşleşmeyi değerlendirdi. Çetinkaya "F.Bahçe ve Türk futboluna hayırlı olsun. Kuradan memnunuz. Her zaman her kulvarda iddialıyız. Bu kupada da iddialıyız" ifadelerini kullandı.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe rakibinin belli olmasının ardından bu sezon Avrupa'daki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Rövanşı ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Kanarya ilk karşılaşmayı deplasmanda, ikinci ayağı ise Ülker Stadı'nda oynayacak.
GRAZ VE MLADOST'DAN ATIŞMA
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Strum Graz ile Mladost Podgorica resmi twitter hesapları üzerinden ilginç bir diyaloğa girdiler. Strum Graz "UEFA'daki rakibimiz Fenerbahçe" derken, Avusturya ekibi hesabından "Siz F.Bahçe ile ancak ayın 32'sinde 2093 yılında hazırlık maçı oynarsınız" cevabı geldi.
STRUM GRAZ CEPHESİ İSTANBUL'A GELECEĞİZ
Kanarya'nın olası rakiplerinden Strum Graz da kuradan memnun. Yönetici Bruno Hütter "Mladost ile bir maç daha yapacağız. Rakibimizi yenersek güzel bir şehir olan İstanbul'a geleceğiz" diye konuştu. Kura çekimine Mladost kulübünden bir temsilci katılmadı.
GANDZASAR'I RAHAT GEÇTİ
Sarı-lacivertilerin muhtemel rakiplerinden Mladost Podgorica ilk ön eleme turunu gol yemeden geçmeyi başardı. Podgorica, Gandzasar'ı evinde 1-0'lık sonuçla mağlup ederken, deplasmandaki mücadeleyi ise 3-0 kazandı.
ÜÇÜNCÜ OLDULAR
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri Mladost Podgorica da Strum Graz da geçtiğimiz sezon liglerini üçüncü sırada tamamladılar. UEFA puanı düşük olan Mladost'un Avrupa macerası bir hayli erken şekilde, 29 Haziran'da başladı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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