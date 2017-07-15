 Dişine göre – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Dişine göre

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    Süper Lig’i geçen sezon 3. sırada tamamlayan Kanarya’nın Avrupa yolculuğunda ilk rakibi belli oldu. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Mladbost, turu geçmeye daha yakın taraf.

    Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Turundaki rakibi belirlendi. Çekilen kura sonucu , Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kuradan bir hayli memnun kalırken Kanarya'nın rakibi olmaya daha yakın taraf . Karadağ ekibi, Strum Graz'ın sahasında oynanan ilk maçı 1-0'lık sonuçla kazanmayı başardı. 2. dakikada Milos Krkotic'in golüyle öne geçen Mladost, üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı. İki rakip de detaylı şekilde incelendiğinde, kadro kaliteleri bakımından temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanına dahi yaklaşamıyor.

    KJAER-JOSEF DAHA PAHALI!
    İki takımın toplam piyasa değeri (18 milyon euro) sarı-lacivertlilerin stoperi Kjaer ve ön liberosu Josef'ten düşük. (19 milyon euro). Ancak günümüz futbolunda kağıt üzerinde zayıf takımların büyüklere çıkardığı zorluklar ortada. Aykut Kocaman da dünkü röportajında büyük-küçük takım ayrımı yapmadan tüm maçlara ciddiyetle çıkacaklarını belirtti. Kısaca konsantre olmuş Fenerbahçe için tur zor değil.

    'HER KUPADA İDDİALIYIZ'
    Kura çekimine katılan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, eşleşmeyi değerlendirdi. Çetinkaya "F.Bahçe ve Türk futboluna hayırlı olsun. Kuradan memnunuz. Her zaman her kulvarda iddialıyız. Bu kupada da iddialıyız" ifadelerini kullandı.

    İLK MAÇ DEPLASMANDA
    Fenerbahçe rakibinin belli olmasının ardından bu sezon Avrupa'daki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Rövanşı ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Kanarya ilk karşılaşmayı deplasmanda, ikinci ayağı ise Ülker Stadı'nda oynayacak.

    GRAZ VE MLADOST'DAN ATIŞMA
    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Strum Graz ile Mladost Podgorica resmi twitter hesapları üzerinden ilginç bir diyaloğa girdiler. Strum Graz "UEFA'daki rakibimiz Fenerbahçe" derken, Avusturya ekibi hesabından "Siz F.Bahçe ile ancak ayın 32'sinde 2093 yılında hazırlık maçı oynarsınız" cevabı geldi.

    STRUM GRAZ CEPHESİ İSTANBUL'A GELECEĞİZ
    Kanarya'nın olası rakiplerinden Strum Graz da kuradan memnun. Yönetici Bruno Hütter "Mladost ile bir maç daha yapacağız. Rakibimizi yenersek güzel bir şehir olan İstanbul'a geleceğiz" diye konuştu. Kura çekimine Mladost kulübünden bir temsilci katılmadı.

    GANDZASAR'I RAHAT GEÇTİ
    Sarı-lacivertilerin muhtemel rakiplerinden Mladost Podgorica ilk ön eleme turunu gol yemeden geçmeyi başardı. Podgorica, Gandzasar'ı evinde 1-0'lık sonuçla mağlup ederken, deplasmandaki mücadeleyi ise 3-0 kazandı.

    ÜÇÜNCÜ OLDULAR
    Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri Mladost Podgorica da Strum Graz da geçtiğimiz sezon liglerini üçüncü sırada tamamladılar. UEFA puanı düşük olan Mladost'un Avrupa macerası bir hayli erken şekilde, 29 Haziran'da başladı.



    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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