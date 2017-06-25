 Komşuya pahalı geldi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Komşuya pahalı geldi

    Komşuya pahalı geldi

    'nin elden çıkarmaya çalıştığı 'yu istiyordu.

    Ancak Yunan ekibinin teklifi oyuncuyu memnun etmedi. Sarı-lacivertlilerden 2 milyon euro kazanan Brezilyalı forvet, 'tan da aynı rakamı istedi. Ancak istediği teklifi alamadı. Kanarya, kiralık olarak Olympiakos ile anlaşsa da Fernandao, ücrette anlaşamadığı Yunan şampiyonuna "Evet" demedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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