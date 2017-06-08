Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisi Sunderland'de bulunan Hollandalı futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Lens, ''Sunderland, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ta mı oynamak istersin'' sorusuna ''Sunderland ile sözleşmem var, bu yüzden başka bir şey olana kadar Sunderland'in oyuncusuyum. Fenerbahçe'de oynamayı gerçekten isterim, ancak kulüpler anlaşmalı. Fenerbahçe ile konuştuk ve karşılıklı devam etmek istediğimizi belirttik. Birkaç kulübün ilgisi olduğunu biliyorum. Bekleyelim ve ne olacağını göreceğiz'' cevabını verdi.
29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 5 gol ve 21 asist üretmişti ve Fenerbahçe'nin en etkili futbolcularından birisi olmuştu.
BEŞİKTAŞ CEVABI
Lens, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini yalanlamazken, ''Beşiktaş'ın ilgisini duydum. Bekleyip, ne olacağını görelim. Ben hiçbir kulüple konuşmadım, o yüzden benim menajerime sormanız lazım. Birkaç kulübün ilgisi olduğunu biliyorum. Bekleyelim ve ne olacağını göreceğiz'' şeklinde konuştu.
FİKRET ORMAN, BEŞİKTAŞ'I İŞARET ETMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtmiş ve şu sözleri kullanmıştı;
"Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil.
Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil."
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:51
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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