 Valbuena işareti işte böyle çaktı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Valbuena işareti işte böyle çaktı

    Valbuena işareti işte böyle çaktı

    'nin anlaşmaya vardığı , sosyal medyadan çok anlamlı bir paylaşımda bulundu.

    Fransız yıldız, Instagram hesabının anlık kısmında siyah arka plan üstüne 3 nokta ve kuş resmi ikonunu koydu. Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu arada Le Figaro, Lyon'un Valbuena için 'nin ödemeyi taahhüt ettiği rakam için banka teminatlarını beklediğini yazdı.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena işareti işte böyle çaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.