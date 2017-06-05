 3 yıllık imza atacak – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    3 yıllık imza atacak

    3 yıllık imza atacak

    ’nin ’ı bugün resmen açıklaması bekleniyor. Sözleşme 2+1 yıllık olacak.

    ile dört sezon aradan sonra yeniden buluşuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Konyaspor'da futbolcular ve yönetimle vedalaşan 52 yaşındaki çalıştırıcıyı bugün resmen açıklaması bekleniyor. Sözleşmesinin 2+1 yıllık olacağı belirtilen Kocaman'ın, 4 TL'lik sabit kurdan yılda 1.5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Tarafların 2 yılın sonunda aynı şartlarda anlaşmaları halinde sözleşmenin 1 yıl otomatik uzayacağı bildirildi. Konyaspor'u çalıştırırken tek başına otelde kalan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra İstanbul'da yeniden ailesiyle birlikte yaşamaya başlayacak.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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